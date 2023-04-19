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Приметы и советы

Путин предложил еще раз подумать над названием Российского движения детей и молодежи

Евгений Жуков
Общество
Путин предложил еще раз подумать над названием Российского движения детей и молодежи
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин предложил приглядеться к возможности использования термина «пионеры» для детского движения «Движение первых», поскольку второе, по мнению главы государства, лишено идеологической окраски.

— Вот вы сказали про «Время первых», так? А первые — это кто такие?.. Это пионеры, да? — отметил российский лидер на совещании с членами кабинета министров РФ, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Он также добавил, что, в отличие от «комсомола», который означал «коммунистический союз молодежи», название «Время первых» лишено идеологической окраски. Путин призвал Голикову подумать над этим и обратить внимание на возможность придания названию молодежного движения большего смысла. Также президент предложил посоветоваться с самими детьми по этому поводу, передает РИА Новости.

В декабре прошлого года Путин назначил Григория Гурова председателем правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. С 2021 года Гуров занимал должность замминистра науки и высшего образования России.

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