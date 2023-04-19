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Приметы и советы

СМИ: Mercedes-Benz обеспечил возможность возвращения в Россию при снятии санкций

Евгений Белоусов
Экономика
СМИ: Mercedes-Benz обеспечил возможность возвращения в Россию при снятии санкций
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz обеспечил себе возможность выкупа своих активов в случае снятия санкций с России. Об этом в среду, 19 апреля, сообщила газета Handelsblatt.

По имеющейся у издания информации, Mercedes-Benz получил опцион на обратный выкуп при продаже своих российских активов «Автодому». Таким образом, пишет Handelsblatt, Mercedes-Benz стал на шаг ближе к возвращению на российский рынок.

Сам автопроизводитель надеется на быстрое выполнение договорных соглашений, от которых зависит завершение сделки, пишет газета.

В конце октября 2022 года стало известно, что Mercedes-Benz продал завод в Подмосковье дилеру «Автодом». По завершении сделки дилеру были переданы завод, принадлежащий дочерней компании «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», а также сервисы, офис и права дистрибьютора.

В феврале президент России Владимир Путин разрешил автомобильному холдингу «Автодом» купить дочерний банк Mercedes-Benz.

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