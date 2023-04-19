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Приметы и советы

Швейцария отказалась участвовать в инициативе по поиску активов России

Евгений Жуков
В мире
Швейцария отказалась участвовать в инициативе по поиску активов России
Фото: Pixabay

Швейцария отказалась официально присоединяться к международной целевой группе REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs) — многостороннему органу западных государств, занимающемуся поиском и изъятием связанной с Россией собственности на основании санкционных мер. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил швейцарский портал SRF, ссылаясь на заявление федерального департамента по экономическим вопросам, образованию и исследованиям.

В материале говорится, что сотрудничество Берна с REPO сейчас «осуществляется без проблем»: проводятся телефонные звонки и личные встречи с представителями санкционных ведомств соответствующих государств.

Из-за наличия подобных отношений с REPO руководство Швейцарии не видит причин присоединяться к объединению в настоящее время. В случае если власти конфедерации посчитают, что формальное участие в REPO «будет отвечать интересам Швейцарии», они примут соответствующее решение.

Членами группы являются министры финансов и юстиции США, представители Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии, а также Еврокомиссии, передает ТАСС.

Страны G7 упрекнули швейцарские власти в том, что они якобы слишком мало борются с российскими предпринимателями, обходящими западные санкции.

Евросоюз (ЕС) Швейцария Санкции Россия
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