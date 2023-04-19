Пожар произошел в квартире жилого дома на Рязанском проспекте

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Москва, Рязанский проспект, 27 Карта всех событий

Пожар произошел в квартире на четвертом этаже жилого дома на Рязанском проспекте. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 19 апреля, сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника «ВМ», жители подъезда были эвакуированы. Кроме самой квартиры также горели балконы четвертого и пятого этажей с другой стороны здания.

При этом, по предварительной информации, также могло происходить факельное горение. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание на площади 25 квадратных метров, а после ликвидировали его. Информации о наличии потерпевших не поступало.

Другой пожар произошел в кафе на Бережковской набережной 17 апреля. По данным МЧС, площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Из-за воздействия огня частично обрушилась кровля здания. В 12:27 пожар был локализован, а в 12:53 — ликвидирован.