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Маршрут ряда автобусов изменится 21 апреля из-за Ураза-байрама

Евгений Жуков
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Маршрут ряда автобусов изменится 21 апреля из-за Ураза-байрама
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, улица Хачатуряна Карта всех событий

В пятницу, 21 апреля, с 04:30 до конца мероприятий в связи с Ураза-байрамом изменятся маршруты на улице Хачатуряна в районе Отрадное. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В связи с мероприятием маршрут № 98 в обе стороны пойдет по улице Декабристов вместо улицы Хачатуряна. В свою очередь автобус № 803 вместо улицы Хачатуряна пойдет по Алтуфьевскому шоссе и улице Декабристов.

Автобусы с6 вместо улиц Хачатуряна и Каргопольской поедут по улице Декабристов до улицы Бестужевых, обратно — по обычному маршруту.

При этом транспорт на маршруте н9 не будет заезжать к метро «Отрадное». Остановки «Новый Иерусалим», «Улица Санникова», «Каргопольская улица», «Детская поликлиника» и «Пенсионный фонд» временно не будут работать, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В Москве 21 апреля пройдет один из двух важнейших праздников ислама — Ураза-байрам, или Праздник разговения. Это торжество завершит пост священного месяца Рамадан.

Транспорт Москва Ураза-байрам
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