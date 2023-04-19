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Приметы и советы

Мусульманский праздник Ураза-байрам пройдет в Москве 21 апреля

Полина Пашкина
Город
Мусульманский праздник Ураза-байрам пройдет в Москве 21 апреля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, 5-й Лучевой просек, 5Ас4 Карта всех событий

В Москве 21 апреля пройдет один из двух важнейших праздников ислама — Ураза-байрам, или Праздник разговения. Это торжество завершит пост священного месяца Рамадан.

Ранним утром в столице начнутся мероприятия в местах традиционного проведения праздников и специально выделяемых правительством Москвы альтернативных местах.

В Восточном административном округе это Фестивальная площадь напротив павильона № 2 парка культуры и отдыха «Сокольники» по адресу 5-й Лучевой просек, дом № 5а, строение 4.

В Юго-Восточном административном округе площадка будет расположена на территории центра технических видов спорта «Москва» по адресу Проектируемый проезд, 4386.

Места для проведения мероприятий по случаю праздника Ураза-байрам выделили и в Московской области. Для этих целей будут доступны 48 площадок.

Для удобства верующих в Москве и области утром 21 апреля будут организованы трансляции праздничных богослужений на телеканалах, официальных информационных ресурсах религиозных организаций и в социальных сетях.

В день праздника в столице будут закрыты для движения транспорта несколько улиц. Так, в период с 00:01 до 11:00 будут перекрыты для движения участки улиц Дурова, Щепкина, Мещанской, Гиляровского, а также Капельского и Выползова переулков.

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