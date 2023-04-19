«Акрон» вышел в финал «Пути регионов» Кубка России по футболу после победы над «Спартаком»

Фото: Александр Ступников / РИА Новости

Клуб Первой лиги «Акрон» из Тольятти обыграл четыре московские команды подряд в нынешнем розыгрыше Кубка России по футболу. Об этом стало известно в среду, 19 апреля.

В предыдущих раундах команда из Самарской области одержала победы над столичными «Торпедо», «Локомотивом» и «Динамо». Четвертую победу «Акрон» одержал над московским «Спартаком», уступившим соперникам в матче второго этапа полуфинала «Пути регионов».

Красно-белые проиграли тольяттинцам со счетом 1:2 и выбыли из числа участников турнира. У тольяттинцев отличились венесуэльский нападающий Андрес Понсе и российский полузащитник Никита Салтыков.

Португальский защитник Томаш Тавареш отыграл один гол за команду из Москвы. «Спартак» — действующий обладатель Кубка России, он завоевал трофей летом 2022 года.

Тольяттинская футбольная команда «Акрон» в серии пенальти ранее обыграла московское «Динамо» в матче первого этапа полуфинала «Пути регионов» Кубка России. Встреча составов состоялась 4 апреля в Москве.

Матч завершился со счетом 0:0, но в серии послематчевых пенальти победили гости, забив четыре гола в ворота «Динамо».