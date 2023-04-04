«Динамо» проиграло «Акрону» и вылетело из Кубка России

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» в серии пенальти обыграл московское «Динамо» в матче первого этапа полуфинала «Пути регионов» Кубка России. Встреча составов состоялась во вторник, 4 апреля, в Москве.

Матч завершился со счетом 0:0. Однако в серии послематчевых пенальти победили гости, забив четыре гола в ворота «Динамо». Столичная команда также сумела забить один мяч.

В этот же день екатеринбургский футбольный клуб «Урал» одолел столичный «Спартак» в ответном матче полуфинала «Пути РПЛ» Кубка России.

После отстранения сборной России по футболу от международных соревнований Артема Дзюбу перестали приглашать в национальную команду. Аналогичное решение коснулось и выступающих за рубежом Алексея Миранчука и Александра Головина.

21 марта главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что нападающий московского «Локомотива» может вернуться в национальную команду только после снятия санкций с состава. По его словам, возвращение российских атлетов на международные соревнования даст шанс любому игроку.