«Урал» одолел «Спартак» и вышел в финал «Пути РПЛ» Кубка России

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» одолел столичный «Спартак» в ответном матче полуфинала «Пути РПЛ» Кубка России. Встреча состоялась во вторник, 4 апреля.

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:1. У хозяев мячи забили Ибраима Сиссе (на 32-й минуте) и Фаниль Сунгатулин (на 72-й). У гостей отличился Кейта Бальде на 49-й минуте матча.

После отстранения сборной России по футболу от международных соревнований Артема Дзюбу перестали приглашать в национальную команду. Аналогичное решение коснулось и выступающих за рубежом Алексея Миранчука и Александра Головина.

21 марта главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что нападающий московского «Локомотива» может вернуться в национальную команду только после снятия санкций с состава. По его словам, возвращение российских атлетов на международные соревнования даст шанс любому игроку.

26 марта сборная России под руководством Карпина обыграла команду Ирака в товарищеском матче со счетом 2:0. В составе национальной команды отличились Антон Миранчук (50-я минута) и Сергей Пиняев (58-я).