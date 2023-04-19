Президент Чехии Павел допустил вступление Украины в НАТО после конца конфликта

Фото: flickr/nato

Страны НАТО смогут подумать о приеме Украины в альянс, только когда закончится текущий конфликт. Об этом в среду, 19 апреля, заявил президент Чехии Петр Павел после состоявшихся в Брюсселе переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

— Страны НАТО смогут подумать о приеме Украины в альянс, только когда боевые действия закончатся. Война есть война, — отметил чешский лидер.

Павел добавил, что западным государствам необходимо будет оказывать украинской стороне длительную и всестороннюю поддержку, в том числе, подготовку к будущему членству Киева в блоке НАТО, передает ТАСС.

При этом Йенс Столтенберг не стал отвечать на вопрос, будут ли лидеры блока обсуждать членство Украины на саммите этим летом, отметив, что разговор на эту тему возможен лишь при сохранении суверенитета Украины.

Для Киева вступление в НАТО — процесс крайне затруднительный, потому что страна находится в состоянии войны. А включение Украины в состав Североатлантического альянса будет означать, что война придет в Европу. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» политолог Сергей Марков.