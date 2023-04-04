«Она станет членом альянса»: Столтенберг назвал условия для диалога по членству Украины в НАТО

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не стал отвечать на вопрос, будут ли лидеры блока обсуждать членство Украины на саммите этим летом, отметив, что разговор на эту тему возможен лишь при сохранении суверенитета Украины.

— Позиция НАТО по членству Украины неизменна: она станет членом альянса, как об этом не раз говорилось на саммитах. Но мы все понимаем, что для содержательного прогресса по этому вопросу первый шаг — сохранение Украины как независимой нации, — подчеркнул генсек НАТО.

Он также добавил, что западный военно-политический блок сегодня оказывает «беспрецедентный уровень поддержки» и продолжит делать это в дальнейшем, передает ТАСС.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто 4 апреля передал госсекретарю США Энтони Блинкену документ о присоединении страны к Североатлантическому альянсу, что фактически означает завершение процесса вступления в НАТО.

Для Киева вступление в НАТО — процесс крайне затруднительный, потому что страна находится в состоянии войны. А включение Украины в состав Североатлантического альянса будет означать, что война придет в Европу. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» политолог Сергей Марков.