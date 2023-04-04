Финляндия передала США документ о присоединении к НАТО и стала 31-м членом альянса

Фото: flickr/nato

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто во вторник, 4 апреля, передал госсекретарю США Энтони Блинкену документ о присоединении этой страны к Североатлантическому альянсу, что фактически означает завершение процессы присоединения Финляндии к НАТО. Трансляция церемонии велась на сайте объединения.

Согласно регламенту, все документы о присоединении новых членов западного военно-политического блока хранятся в США. Предполагается, что церемония присоединения Финляндии завершится торжественным поднятием национального флага страны на площади перед зданием штаб-квартиры альянса, передает РИА Новости.

Примечательно, что вступление Финляндии в блок происходит в годовщину подписания Североатлантического договора в 1949 году в Вашингтоне.

В конце июня 2022 года НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию вступить в альянс после того, как этим странам удалось уладить все вопросы с Турцией, которая первоначально возражала против их присоединения к блоку.

При этом политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что для России данное решение несет дополнительные финансовые и военные расходы, поскольку придется укреплять границу с Финляндией.