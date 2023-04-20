Самые опасные косметические операции для женщин

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Каждая косметическая операция имеет свои риски и потенциальные осложнения. Поэтому так важно подходить к данному вопросу обдуманно. О самых опасных операциях для женщин «Вечерней Москве» рассказала пластический хирург, косметолог Надежда Петраш.

По ее словам, есть некоторые процедуры, которые могут быть особенно рискованными или иметь высокий процент осложнений, особенно если они выполняются неопытными или неквалифицированными хирургами.

Ниже представлены семь самых опасных косметических операций для женщин.

Липосакция

Это процедура, при которой жир удаляется из тела с помощью высасывания через тонкие катетеры. Липосакция может привести к серьезным осложнениям, таким как инфекция, кровотечение, тромбозы, и даже к смерти. После любой операции, в частности после липосакции, возможно снижение уровня гемоглобина, может возникнуть длительная слабость, и общее состояние пациента восстанавливается более длительно.

Увеличение груди с помощью имплантов

Увеличение груди может быть рискованным, если оно выполняется не очень опытным хирургом, и может стать причиной осложнений, таких как инфекция, кровотечение, деформация груди и даже потеря ощущений. Пластика груди может сопровождаться нарушениями в питании ареолы и, соответственно, предусматривает длительный период заживления. Если у пациентки имеется склонность к гипертрофическим или келоидным рубцам, возможны более толстые и уродующие шрамы.

Ринопластика

Это процедура, при которой изменяется форма носа. Осложнения после пластики носа — инфекция, кровотечение, деформация носа и даже проблемы с носовым дыханием.

Подтяжка лица

При подтяжке (лифтинге) излишние кожа и ткани удаляются для улучшения внешнего вида лица. Лифтинг может привести к осложнениям. Среди них — инфекция, кровотечение, деформация лица и даже потеря чувствительности. Если во время круговой подтяжки лица (фейслифтинга) хирург заденет лицевой нерв, у пациентки может провиснуть губа, щека или бровь.

Абдоминопластика

После пластики живота (абдоминопластики) могут наблюдаться скопления жидкости и нарушения трофики (питания тканей), соответственно, это делает процесс заживления более длительным и сложным.

Нижняя блефаропластика (пластика век)

Данное вмешательство может стать причиной выворота нижнего века. С этим осложнением можно столкнуться при наличии особенностей строения или вследствие особенностей самого операционного процесса.

Повторные операции

К рискованным вмешательствам также относят повторные операции, так как они всегда сложнее в плане восстановления пациента. Возможны неприятные изменения из-за того, что растяжимость тканей и кровообращение уже нарушены.

Важно: любая операция может нести риски и потенциальные осложнения, и выбор определенной процедуры должен осуществляться после получения обоснованных медицинских показаний и консультаций с опытным и квалифицированным хирургом.

— Любую процедуру нужно делать у грамотного специалиста, с полным обследованием, по показаниям. Только это поможет избежать осложнений и калечащих моментов, — заключила Петраш.