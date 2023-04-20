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Поезд насмерть задавил двух человек в Еврейской автономной области

Юлия Курганова
Происшествия
Поезд насмерть задавил двух человек в Еврейской автономной области
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Грузовой поезд задавил насмерть двух человек в Еврейской автономной области. Они пытались перейти пути перед локомотивом. Об этом сообщается в четверг, 20 апреля, на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

На регулируемом железнодорожном переезде станции Ин Дальневосточной железной дороги грузовым поездом были смертельно травмированы мужчина и женщина. Они, пренебрегая правилами безопасности на железной дороге, переходили пути в непосредственной близости от проходящего поезда.

Машинист подал звуковой сигнал и попытался экстренно затормозить, однако избежать наезда не удалось. Оба человека скончались на месте. В настоящее время идет доследственная проверка.

28 марта следующий из Севастополя в Санкт-Петербург поезд столкнулся с легковым автомобилем на переезде в Крыму. В результате столкновения погибли четыре пассажира машины. Среди них было двое детей.

Смерть Следствие Поезда
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