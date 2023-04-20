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Москвички завоевали три золотые медали на Европейской математической олимпиаде

Никита Худяков
Город
Москвички завоевали три золотые медали на Европейской математической олимпиаде
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Московские школьницы завоевали три награды на Европейской математической олимпиаде для девушек. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

— Мы очень рады успехам наших школьниц на математических олимпиадах. Ведь, к сожалению, среди родителей и иногда даже учителей бытует мнение, что математика и естественные науки — это не женские профессии, — сказал он.

Также Ященко пригласил юных москвичек активнее заниматься математикой, участвовать в олимпиадах и идти в математические классы.

Российским школьницам необходимо было дистанционно в течение двух дней выполнить индивидуальные задания. Юные москвички прошли оба тура и набрали максимальное количество баллов. Всего на счету российской команды четыре золотые медали. В соревновании приняли участие команды из 54 стран, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в Санкт-Петербурге завершились заключительные соревнования Всероссийской олимпиады школьников по физике. Ученики городских школ завоевали 71 диплом.

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