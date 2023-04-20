Экс-командующий ТОФ Авакянц будет координировать пилотные военно-спортивные центры

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В российских регионах 11 мая заработают 12 центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, работу центральной структуры, которая координирует их деятельность, возглавит бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

— Завтра заканчивается подготовительный период, в течение которого мы создали центральную структуру, она будет осуществлять методическое сопровождение деятельности региональных центров и координацию их работы. Эту центральную структуру, по сути дела штаб по выполнению задачи, поставленной президентом, возглавит адмирал Сергей Иосифович Авакянц, который до недавнего времени командовал Тихоокеанским флотом, — сказал он на совещании с главами регионов.

Центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания откроются в мае в Бурятии, ДНР, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком автономном округе. В каждом из них в одном потоке проходить обучение будут по 300 человек. Срок подготовки составит месяц.

Центры будут направлены на подготовку и обучение молодежи в возрасте 14-35 лет, включая школьников и студентов, передает РИА Новости.

В декабре прошлого года Трутнев предложил создать в регионах РФ центры подготовки бойцов спецподразделений по аналогии с Российским университетом спецназа в Чечне.