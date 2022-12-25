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Трутнев и Кириенко предложили создать в регионах центры подготовки спецназа

Лейла Алиева
Общество
Трутнев и Кириенко предложили создать в регионах центры подготовки спецназа
Фото: Администрация президента РФ

В регионах РФ планируется создать центры подготовки бойцов спецподразделений по аналогии с Российским университетом спецназа (РУС) в Чечне. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

— Здесь, в Гудермесе, такая работа уже проведена профессионально. Гудермес стал центром обучения не только для Чечни, но и для значительной части Российской Федерации. Мы вместе будем эту работу продолжать. Будем создавать центры на других территориях, — отметил он.

Совместно с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко Трутнев уже обратился к президенту России Владимиру Путину с данной инициативой, передает РИА Новости.

Ранее в этот день Кириенко и Трутнев прибыли в Чечню с рабочим визитом.

В рамках своего приезда они посетили РУС в Гудермесе. По словам Кириенко, РУС является высокопрофессиональной системой качественной подготовки, и прохождение курса там является важнейшим шагом.

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