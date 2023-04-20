Ефимов: Три участка бывшей промзоны «Огородный проезд» реорганизуют

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

Опубликован проект решения о комплексном развитии участков бывшей промзоны «Огородный проезд» общей площадью 15,07 гектара. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Три участка бывшей промзоны «Огородный проезд» на северо-востоке Москвы ждет комплексное развитие. По проекту здесь планируется возвести свыше 192 тысяч квадратных метров жилой и общественно-деловой недвижимости, — заявил он.

По словам заместителя мэра, город получит 2,7 тысячи новых рабочих мест. Участки расположены в пешей доступности от станции метро «Бутырская», сейчас здесь находятся склады.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на территории бывшей промзоны планируется построить около 30 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации. Также здесь возведут свыше 162 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости.

В Восточном административном округе инвесторы реализуют 14 проектов, благодаря которым появится более 18 тысяч рабочих мест. Общая площадь земельных участков, на которых инвесторы возведут производства фармацевтической и строительной отраслей, превышает 60 гектаров. В проекты инвесторы вложат свыше 38,5 миллиарда рублей.