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Мужчину задержали за стриптиз на борту самолета Пхукет — Красноярск

Лейла Алиева
Происшествия
Мужчину задержали за стриптиз на борту самолета Пхукет — Красноярск
Фото: Unsplash

В аэропорту Красноярска задержали пьяного мужчину, который устроил стриптиз на борту летевшего из Пхукета самолета. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Уточняется, что мужчина во время полета мешал пассажирам и ходил полуголым по салону. На замечания бортпроводников он реагировал особо агрессивно и отказывался выполнять указания командира самолета. Во время посадки дебошир продолжил разгуливать по салону, чем подверг себя и окружающих опасности.

Полиция задержала нарушителя и доставила в дежурную часть. Мужчину привлекли к административной ответственности по статьям «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна», пишет сайт ведомства.

Другой авиадебошир намеревался выйти из самолета, летевшего из Москвы в Магадан, прямо в воздухе. Окружающие люди смогли остановить мужчину, прокомментировав его действия с использованием нецензурной брани.

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