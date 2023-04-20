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FT: В ЕС считают, что с новыми санкциями против России покончено

Никита Худяков
В мире
FT: В ЕС считают, что с новыми санкциями против России покончено
Фото: shutterstock

В Евросоюзе считают, что с новыми санкциями в отношении России «покончено» — если ограничительных мер станет больше, расти будет и список исключений из них. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

— Мы закончили. Если мы введем больше санкций, будет больше исключений, чем мер, — сказал он.

По данным издания, многие чиновники признают, что незатронутые сферы российской экономики производят жизненно важные услуги или продукты для части европейских государств, поэтому на их ограничение будет наложено вето, передает РИА Новости.

13 апреля Евросоюз ввел санкции в отношении ЧВК «Вагнер» и РИА «ФАН». Представители ЕС заявили, что ЧВК якобы «несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

В свою очередь РИА «ФАН», как следует из сообщения Европейского союза, якобы дезинформирует людей о конфликте на Украине.

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