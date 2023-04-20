Ефимов: Оборот сферы платных услуг для населения вырос на 10 процентов

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

Объем платных услуг, оказанных населению столичными предприятиями, в феврале текущего года увеличился в сопоставимых ценах на 9,7 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2022-го и составил 234,8 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Наибольший рост в феврале наблюдался в сфере туристических услуг. Ее оборот увеличился на 46,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 4,1 миллиарда рублей, — отметил представитель мэрии.

По словам Ефимова, такая динамика связана с повышением спроса на путевки в длинные выходные в конце месяца. Столица по-прежнему остается одним из наиболее привлекательных направлений для внутреннего туризма.

А оживление туристической активности в феврале также способствовало увеличению выручки гостиниц на 20,6 процента — до 4,6 миллиарда рублей.

По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы, существенный рост оборотов показали учреждения культуры, выручка которых в феврале составила 7,1 миллиарда рублей, что на 43,8 процента больше показателя аналогичного месяца прошлого года.

Также Владимир Ефимов отметил, что инвесторы, которым Москва без торгов предоставила землю для реализации масштабных инвестиционных проектов в сфере промышленности, ежегодно экономят на аренде около 70 миллионов рублей.