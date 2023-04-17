Ефимов: Около 350 миллионов рублей сэкономят производители благодаря поддержке Москвы

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Инвесторы, которым Москва без торгов предоставила землю для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в сфере промышленности, ежегодно экономят на аренде около 70 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Для строительства предприятий инвесторы уже получили от города почти 31 гектар земли на пять лет по ставке один рубль в год. В результате за указанный период они сэкономят около 350 миллионов рублей на аренде участков. Эти средства компании смогут инвестировать в свое развитие, — заявил он.

По словам заместителя московского мэра, при помощи инвестиционных проектов в столице появляются заводы по выпуску мебели, продуктов питания, стройматериалов, а также высокотехнологичные производства.

Министр правительства Москвы и глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что инвестор, который получил от города 17 гектаров земли в Зеленограде для создания производства строительных материалов, элементов благоустройства и инвентаря для туризма, сможет сэкономить на аренде свыше 130 миллионов рублей.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заметил, что новые предприятия будут возведены преимущественно в отдаленных от центра районах города — Зеленограде, Молжаниновском, Ново-Переделкине, Митине, Выхино-Жулебине и Косино-Ухтомском.

5 апреля Ефимов сообщил, что столичное руководство передало инвесторам в аренду земельные участки на юге города под строительство новых производственных объектов в рамках реализации пяти масштабных инвестиционных проектов.

Также Владимир Ефимов рассказал, что инвесторы в рамках новых соглашений, заключенных в 2023 году, построят в столице пять объектов, где появится почти две тысячи рабочих мест.