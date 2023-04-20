Овчинский: В Москве расширяется производство пассажирских вагонов
За период с января по февраль текущего года рост столичного производства подвижного состава составил 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, столичная компания увеличила выпуск железнодорожных составов и комплектующих, а также вагонов повышенной комфортности. Об этом в четверг, 20 марта, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
— Активное развитие внутреннего туризма и разветвленность железнодорожных путей в России создают предпосылки для развития пассажирского вагоностроения. По итогам 2022 года столичное производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава выросло более чем вдвое по сравнению с 2021-м. При этом в январе – феврале 2023 года производство увеличилось в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, — рассказал Владислав Овчинский.
Он отметил, что в столице также растет выпуск пассажирских вагонов повышенной комфортности. Например, московское научно-производственное предприятие «Циркон Сервис» сейчас активно работает над созданием пяти новых моделей вагонов. На производственной площадке площадью 10 тысяч квадратных метров предприятие занимается изготовлением, оснащением и техническим обслуживанием пассажирских вагонов. Сегодня компания может выпускать более 50 вагонов ежегодно. При создании подвижного состава используются преимущественно российские комплектующие. Кроме того, предприятие обеспечено заказами на несколько лет вперед.
Как отметил генеральный директор научно-производственного предприятия «Циркон Сервис» Владимир Лулаев, в следующем году компания отметит свое 30-летие. К этому рубежу предприятие подошло со значительными результатами – успешно прошел период импортозамещения. Благодаря работе компании путешествия на поезде становятся все более комфортными – при подготовке вагонов реализуются индивидуальные планировочные и интерьерные решения, позволяющие установить удобную мебель, а также современную технику, в том числе с возможностью управления микроклиматом в каждом купе.
Всего за годы работы, начиная с 1994 года, компания оборудовала свыше 370 вагонов повышенной комфортности, вагонов-ресторанов и специализированных служебных вагонов различного назначения.
Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Например, сегодня предприятия могут воспользоваться более 20 мерами – в том числе субсидиями, целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.