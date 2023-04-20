Овчинский: В Москве расширяется производство пассажирских вагонов

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

За период с января по февраль текущего года рост столичного производства подвижного состава составил 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, столичная компания увеличила выпуск железнодорожных составов и комплектующих, а также вагонов повышенной комфортности. Об этом в четверг, 20 марта, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Активное развитие внутреннего туризма и разветвленность железнодорожных путей в России создают предпосылки для развития пассажирского вагоностроения. По итогам 2022 года столичное производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава выросло более чем вдвое по сравнению с 2021-м. При этом в январе – феврале 2023 года производство увеличилось в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, — рассказал Владислав Овчинский.

Он отметил, что в столице также растет выпуск пассажирских вагонов повышенной комфортности. Например, московское научно-производственное предприятие «Циркон Сервис» сейчас активно работает над созданием пяти новых моделей вагонов. На производственной площадке площадью 10 тысяч квадратных метров предприятие занимается изготовлением, оснащением и техническим обслуживанием пассажирских вагонов. Сегодня компания может выпускать более 50 вагонов ежегодно. При создании подвижного состава используются преимущественно российские комплектующие. Кроме того, предприятие обеспечено заказами на несколько лет вперед.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Как отметил генеральный директор научно-производственного предприятия «Циркон Сервис» Владимир Лулаев, в следующем году компания отметит свое 30-летие. К этому рубежу предприятие подошло со значительными результатами – успешно прошел период импортозамещения. Благодаря работе компании путешествия на поезде становятся все более комфортными – при подготовке вагонов реализуются индивидуальные планировочные и интерьерные решения, позволяющие установить удобную мебель, а также современную технику, в том числе с возможностью управления микроклиматом в каждом купе.

Всего за годы работы, начиная с 1994 года, компания оборудовала свыше 370 вагонов повышенной комфортности, вагонов-ресторанов и специализированных служебных вагонов различного назначения.

Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Например, сегодня предприятия могут воспользоваться более 20 мерами – в том числе субсидиями, целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.