Врач Мануева рассказала, как подготовиться к переливанию крови

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Заведующая отделением переливания крови Люберецкой областной больницы Любовь Мануева рассказала, кто может стать донором крови и какие существуют противопоказания к процедуре.

Врач напомнила, что в специализированных отделениях поликлиник можно стать донором цельной крови, клеток (лейкоциты, тромбоциты), а в некоторых научных институтах — плазмы и красного костного мозга. Женщины могут сдавать кровь четыре раза, а мужчины пять. После первой сдачи крови начинается донорский год. Следующая сдача может быть реализована только на 61-й день.

Не могут стать донорами люди с онкологией, сахарным диабетом, бронхиальной астмой и заболеваниями крови.

Перед тем, как пойти сдавать кровь, необходимо сутки не употреблять алкогольные напитки, меньше курить, соблюдать определенную диету. Необходимо исключить из рациона жирное, жареное, копчености, кисломолочные продукты, передает «Радио 1».

В течение двух дней после сдачи крови рекомендуется не заниматься спортом и не нагружать организм физическим трудом. Также необходимо соблюдать питьевой режим, передает МИР 24.

Как и где сдать кровь, какие преимущества имеют доноры в России — в материале «Вечерней Москвы».