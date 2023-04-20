Андрей Бочкарев: В составе ТПУ «Озерная» построили торгово-развлекательный центр

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Москва, Озёрная улица, 33 Карта всех событий

Торгово-развлекательный центр в составе транспортно-пересадочного узла «Озерная» сдан в эксплуатацию на западе столицы. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Новый комплекс площадью 7,6 тысячи квадратных метров у метро «Озерная» позволит пассажирам совершать необходимые покупки не покидая территорию транспортного узла. На данный момент застройщик получил разрешение на ввод торгово-развлекательного центра в эксплуатацию, — сказал он.

Отмечается, что торговые площадки разместятся на четырех этажах и подземном уровне. В здании откроются магазины повседневных товаров, ювелирных изделий, парфюмерии, бутики, закусочные и кафе. Кроме того, часть предприятий будет работать по удлиненному графику.

Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что заключительный этап отделки будет выполняться с арендаторами торгового комплекса.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что инвестор приступил к возведению монолитных конструкций на уровне подвала первого этажа будущего торгово-развлекательного комплекса площадью почти 50 тысяч квадратных метров, расположенного в районе Некрасовка.