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Полиция пресекла деятельность группы, которая занималась проституцией в Химках

Степан Жирнов
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Полиция пресекла деятельность группы, которая занималась проституцией в Химках
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Московская область, Химки, микрорайон Подрезково Карта всех событий

Сотрудники полиции пресекли деятельность группы, которая занималась проституцией в подмосковных Химках. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 20 апреля.

По ее словам, полицейские получили информацию о том, что злоумышленник организовал точку по оказанию сексуальных услуг на парковке у магазина в микрорайоне Подрезково в Химках. В результате отработки полученных данных правоохранители пресекли деятельность незаконного предприятия.

В ходе рейда полицейские задержали двух девушек легкого поведения в возрасте 23 и 27 лет. В их отношении составлены административные протоколы по статье о занятии проституцией. Женщин оштрафовали.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Также правоохранители задержали организатора точки. Им оказался 27-летний иностранец. Он обеспечивал сотрудницам безопасность рабочего места, в качестве которого выступал автомобиль мужчины. Взамен злоумышленник собирал с девушек деньги за заказы.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Фигуранта заключили под стражу.

Другая история, связанная с проституцией, произошла в столице. Студентка, которая решила подработать, оказалась в заложниках у пьяного вооруженного клиента.

Подмосковье Проституция Химки Московская область Полиция
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