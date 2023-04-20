Дом на 168 квартир построят по реновации на Вольной улице

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва, Вольная улица, 25 Карта всех событий

В районе Соколиная Гора по программе реновации возведут дом на 168 квартир. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

— Во всех квартирах будет выполнена полная отделка в соответствии со стандартами программы реновации. Это значит, что специалисты проведут отделочные работы, в комнатах установят двери, в кухнях появятся новые мойки и плиты, в санузлах — необходимая сантехника, — сказала она.

В здании будет находиться 42 однокомнатных, 105 двухкомнатных и 21 трехкомнатная квартира. На первом этаже расположатся колясочные, помещения для охраны и кладовые для уборочного инвентаря.

Кроме того, на прилегающей территории появятся спортивная и детская площадки, а также зона отдыха. Специалисты высадят кустарники и деревья, разобьют газоны и цветники, установят малые архитектурные формы, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в рамках программы реновации новый дом на 156 квартир построят на Заречной улице. Там появятся 96 однокомнатных, 36 двухкомнатных, 20 трехкомнатных и четыре четырехкомнатные квартиры.