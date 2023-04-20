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Началась отделка помещений лучевого корпуса в Коммунарке

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
Началась отделка помещений лучевого корпуса в Коммунарке
Фото: Департамент строительства города Москвы

Больница в Коммунарке — это крупнейший медицинский кластер. Строительство началось в 2017 году, а в конце 2019-го уже завершили первую очередь. В рамках второй очереди построен современный перинатальный центр, буквально недавно ввели детский корпус на 180 коек.

— В нем есть практически все, что нужно для лечения детей в Новой Москве: отделения детской хирургии, нейрохирургии, оториноларингологии, неврологии, анестезиологии и реанимации, ультразвуковой, лучевой и функциональной диагностики, патологии и реанимации новорожденных, операционный блок и даже дневной стационар. Надеюсь, что маленьким пациентам и их родителям там будет удобно — палаты одно- и двухместные с большими светлыми окнами и высокими потолками. До конца года введем финальный объект — корпус лучевой терапии на 50 коек. Там идут отделочные работы, устройство вентилируемого фасада и двух надземных переходов для связи с другими корпусами, — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Готовность лучевого корпуса в многопрофильном клиническом центре «Коммунарка» составляет 20 процентов. Современное оборудование позволит определить природу опухолевой клетки и правильно подобрать терапию, которая не затронет соседние здоровые клетки.

В шестиэтажном здании разместятся отделения радиотерапии, внутриполостной терапии, дневной стационар для оказания радиотерапевтического лечения, радиологический блок, блоки тонометрии, радионуклидного обеспечения, радиологических исследований, административно-хозяйственные помещения.

В корпусе будут работать лаборатория радиоизотопной диагностики (с однофотонной эмиссионной компьютерной томографией — ОФЭКТ). Благодаря ей можно будет проводить своевременную диагностику онкологических заболеваний на ранней стадии.

Открытие корпуса лучевой терапии на 50 коек станет важным шагом в развитии онкологической службы. Уникальный комплекс для проведения 3D и 4D лучевой терапии при онкологических заболеваниях обеспечит точечное воздействие на клетки опухоли.

Реконструкция Москва Рафик Загрутдинов
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