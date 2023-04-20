Астрономы рассказали, где буду видны фазы гибридного затмения Солнца

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В четверг, 20 апреля, на Земле ожидается редкое гибридное затмение Солнца, которое можно будет заметить в Юго-Восточной Азии, Восточной Индии, Австралии, на Филиппинах, в акваториях Индийского и Тихого океанов и Антарктиде. Об этом рассказали в пресс-службе Московского планетария.

— Максимум этого затмения с фазой 1,0132 произойдет в Тиморском море близ острова Тимор. Она произойдет в 07:17 по московскому времени и продлится одну минуту 16 секунд при общей продолжительности затмения около пяти с половиной часов, — говорится в сообщении.

Особенность гибридного затмения Солнца заключается в том, что оно принимает сначала кольцеобразный вид, затем вид полного кольца, а после этого возвращается в исходную стадию.

При этом наблюдать все стадии затмения от начала и до конца, находясь в одной точке планеты, будет невозможно. В России никакие фазы этого затмения видны не будут, передает ТАСС.

Подробнее об уникальности этого явления, а также где и во сколько его можно будет увидеть рассказала «Вечерняя Москва».