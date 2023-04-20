В аэропорту Пскова нашли неопознанный беспилотник

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В псковском аэропорту уборщики обнаружили неопознанный беспилотник. Об этом стало известно в четверг, 20 апреля.

Инцидент произошел накануне утром. По данным СМИ, квадрокоптер размером примерно 30 на 30 сантиметров обнаружили сотрудники аэропорта рядом со стоянкой самолетов. На место происшествия были вызваны оперативные службы.

Специалисты исследовали беспилотник, но не обнаружили на нем взрывчатых веществ. Как сообщили РИА Новости, аппарат передали правоохранительным органам.

Похожая история произошла в Тульской области. В Щекинском районе беспилотник без опознавательных знаков упал в лес.