Новая система видеоаналитики на МКАД спасла трех человек с начала апреля

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

С начала апреля благодаря новой системе видеоаналитики на МКАД были спасены три пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в четверг, 20 апреля.

По данным ведомства, система видеофиксации в различное время дня замечала пешеходов, которые пытались пересечь проезжую часть в неположенном месте, и сообщала об этом ближайшему патрулю ГИДД. Инспекторы реагировали незамедлительно и предотвращали смертельно опасную попытку перебежать МКАД. При этом нарушителей привлекали к административной ответственности.

В ведомстве отметили, что новые камеры, данные с которых обрабатываются нейросетью, способны выявить 13 различных типов происшествий, среди которых попадание пешехода или посторонних предметов на проезжую часть, возгорание и прочие.

Ранее пресс-служба ГИБДД рассказывала, что с начала апреля резко увеличилось количество ДТП с участием мотоциклов.