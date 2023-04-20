Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Новая система видеоаналитики на МКАД спасла трех человек с начала апреля

Степан Жирнов
Город
Новая система видеоаналитики на МКАД спасла трех человек с начала апреля
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

С начала апреля благодаря новой системе видеоаналитики на МКАД были спасены три пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в четверг, 20 апреля.

По данным ведомства, система видеофиксации в различное время дня замечала пешеходов, которые пытались пересечь проезжую часть в неположенном месте, и сообщала об этом ближайшему патрулю ГИДД. Инспекторы реагировали незамедлительно и предотвращали смертельно опасную попытку перебежать МКАД. При этом нарушителей привлекали к административной ответственности.

В ведомстве отметили, что новые камеры, данные с которых обрабатываются нейросетью, способны выявить 13 различных типов происшествий, среди которых попадание пешехода или посторонних предметов на проезжую часть, возгорание и прочие.

Ранее пресс-служба ГИБДД рассказывала, что с начала апреля резко увеличилось количество ДТП с участием мотоциклов.

МКАД ГИБДД видеокамеры Административные правонарушения Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Александр Лосото
Александр Лосото

Счастье материнства дороже денег

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Все мнения
О проекте