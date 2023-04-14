Более 20 ДТП с мотоциклами произошло в Москве с начала апреля

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы

В период с 1 по 13 апреля в столице произошло 21 ДТП с участием мотоциклов. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в пятницу, 14 апреля.

Сотрудники ГИБДД напоминают столичным мотолюбителям, что необходимо соблюдать правила дорожного движения, следить за техническим состоянием мотоцикла, а также надевать специальную защиту перед поездкой.

Так, за 12 и 13 апреля произошли три громкие аварии с участием мотоциклов. В Подмосковье любительница легкого транспорта выехала на встречную полосу движения и врезалась в два автомобиля. Женщине пришлось ампутировать ногу. Их с сыном госпитализировали. В отношении матери возбуждено уголовное дело.

Еще одна авария произошла на Ярославском шоссе. В районе дома № 1 корпус 1 в проезде Серебрякова мотоцикл врезался в автомобиль. Такое же ДТП произошло и на северо-западе Москвы. В результате столкновения автомобиля и мотоцикла погибла 19-летняя девушка.