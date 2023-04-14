Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более 20 ДТП с мотоциклами произошло в Москве с начала апреля

Степан Жирнов
Происшествия
Более 20 ДТП с мотоциклами произошло в Москве с начала апреля
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы

В период с 1 по 13 апреля в столице произошло 21 ДТП с участием мотоциклов. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в пятницу, 14 апреля.

Сотрудники ГИБДД напоминают столичным мотолюбителям, что необходимо соблюдать правила дорожного движения, следить за техническим состоянием мотоцикла, а также надевать специальную защиту перед поездкой.

Так, за 12 и 13 апреля произошли три громкие аварии с участием мотоциклов. В Подмосковье любительница легкого транспорта выехала на встречную полосу движения и врезалась в два автомобиля. Женщине пришлось ампутировать ногу. Их с сыном госпитализировали. В отношении матери возбуждено уголовное дело.

Еще одна авария произошла на Ярославском шоссе. В районе дома № 1 корпус 1 в проезде Серебрякова мотоцикл врезался в автомобиль. Такое же ДТП произошло и на северо-западе Москвы. В результате столкновения автомобиля и мотоцикла погибла 19-летняя девушка.

Статистика ГИБДД Мотоциклы Аварии Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Принимая Христа

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Анатолий Петрукович
Анатолий Петрукович

Лунный аппарат добудет воду: какой будет следующая миссия российских ученых

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Вундервафли» наготове: о чем бредят в нацистской Украине

Все мнения
О проекте