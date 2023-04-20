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Приметы и советы

Автоэксперт Моженков дал советы по покупке машины

Ирина Игнатенко
Общество
Автоэксперт Моженков дал советы по покупке машины
Фото: Unsplash

Ждать возвращения на российский рынок автомобильных брендов в ближайшие три–четыре года не стоит. Об этом рассказал вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков. В связи с этим он посоветовал россиянам не откладывать покупку автомобиля.

Он отметил, что в стране существует проблема с запчастями, однако ее планируют решать.

По его мнению, в нынешних условиях китайские автомобили будут составлять основную конкуренцию отечественным моделям. Он отметил, что у АвтоВАЗа и «Москвича» будут конкуренты, но это хорошо для покупателей — конкурентная борьба создает условия для улучшения качества работы, передает НСН.

Автоэксперты назвали Mazda MX-5 Miata самой надежной и долговечной иномаркой из Японии, передает ФАН.

Российский дилер «Автодом» приобрел активы Mercedes-Benz. Какие автомобили могут производить на бывшем предприятии Mercedes его новые владельцы, «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт, заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков.

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