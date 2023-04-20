Автоэксперт Моженков дал советы по покупке машины

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Ждать возвращения на российский рынок автомобильных брендов в ближайшие три–четыре года не стоит. Об этом рассказал вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков. В связи с этим он посоветовал россиянам не откладывать покупку автомобиля.

Он отметил, что в стране существует проблема с запчастями, однако ее планируют решать.

По его мнению, в нынешних условиях китайские автомобили будут составлять основную конкуренцию отечественным моделям. Он отметил, что у АвтоВАЗа и «Москвича» будут конкуренты, но это хорошо для покупателей — конкурентная борьба создает условия для улучшения качества работы, передает НСН.

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