Автоэксперт рассказал, какие машины могут производить на бывшем заводе Mercedes в Подмосковье

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Российский дилер «Автодом» приобрел активы Mercedes-Benz. Среди них завод немецкого концерна в Московской области. Какие автомобили могут производить на бывшем предприятии Mercedes его новые владельцы, «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт, заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков.

По его мнению, «Автодом» хочет быть в числе первых российских дилеров, которые начинают работать с производством, а не с поставками машин:

— Мне кажется, покупка завода Mercedes — способ зайти в этот бизнес. Сейчас у нас интересное время, происходит перестройка всей автомобильной промышленности. Кто раньше занял место — того и тапки. Поэтому у российской компании есть шанс закрепиться пораньше и набрать больший вес.

При этом «Автодом», как отмечает собеседник «ВМ», позиционирует себя как дилерскую группу, занимающуюся премиальными автомобилями. Вполне возможно, что на новом заводе компания наладит производство китайских премиальных авто по методу крупноузловой сборки. Таким образом сейчас уже производятся автомобили под брендом «Москвич» на одноименном заводе в столице.

В то же время Гудков уверен, что на бывшем заводе Mercedes не будет производства автомобилей из других стран, помимо Китая.

— Европа, Америка и Япония в той или иной степени обложены санкциями. Есть сложности с поставкой комплектующих из этих регионов. Так что не вижу сейчас путей, как мы могли бы производить машины из недружественных стран, — сказал он.

Между тем на любом автомобильном заводе можно производить как премиальные авто, так и более бюджетные. По словам автоэксперта, такой сценарий в отношении бывшего завода Mercedes исключать также нельзя.

— То, что это был завод Mercedes, не говорит, что он как-то особенно заточен на производство премиальных автомобилей. По большому счету все автозаводы одинаковые, а премиальность автомобиля достигается на стадии конструирования и выбора поставщиков. В этом смысле завод Mercedes ничем не отличается от, например, бывшего завода Renault в Москве, — заключил собеседник «ВМ».

После начала СВО многие иностранные производители автомобилей ушли с российского рынка. Среди них Renault, Nissan, Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz и другие компании. Некоторые заводы ушедших автопроизводителей перешли в собственность российского государства или частных компаний. Так, все российские активы Nissan перешли ФГУП «НАМИ». А заводу Renault вернули историческое название «Москвич», теперь там производят автомобили под этим брендом. Новые «Москвичи» уже поступили в продажу: в марте было продано более 500 автомобилей.

На данный момент на столичном заводе уже производят кроссовер «Москвич-3», а летом планируют наладить производство седана «Москвич-6». Подробнее о новой модели городского седана — в материале «ВМ».