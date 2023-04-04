«На эту машину будет спрос»: каким получился новый «Москвич-6»

Фото: Telegram / Завод Москвич

На заводе «Москвич» представили новую модель — седан «Москвич-6». Новинку уже осмотрел мэр столицы Сергей Собянин. «Вечерняя Москва» разбиралась, что представляет собой новый автомобиль и на какие машины он похож.

В продаже — со второй половины года

«Москвич-6» построен на базе китайской машины JAC Sehol A5, который в свою очередь является продолжением развития модели JAC J7.

JAC J7 уже сейчас официально продается в РФ и пользуется определенным спросом у водителей такси. Этот автомобиль комплектуется полуторалитровым турбомотором (мощность — 150 лошадиных сил, крутящий момент — 210 Н*м, что схоже с характеристиками «Москвича-3»). Как и у «Москвича-3», JAC J7 предлагается в вариантах с механической коробкой передач и вариатором.

Производство новинки на «Москвиче» планируют наладить во второй половине года, в это же время она должна попасть в автосалоны.

Распространен в такси

Заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что новая модель во многом будет совпадать с предшественником.

— Это еще один JAC, как и ожидалось. В Китае он носит название Sehol A5. В плане техники есть подозрения, что он будет весьма близок к уже выпускаемому «Москвичу-3». Хорошо, что появляется еще одна новая модель, — заметил эксперт.

Специалист отметил, что «Москвич-6» — довольно крупный седан сегмента С.

Автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин отметил схожесть «Москвича-6» с предыдущей моделью.

— Это продолжение договоренностей с компанией JAC. Модель большего размера, чем «Москвич-3», а силовые агрегаты те же самые. Это автомобиль типа седан. У китайцев есть вариант большего кроссовера. Вполне возможно, что и такой вариант тоже будет использоваться на конвейере «Москвича», — рассказал Субботин.

Спрос будет

Модель «Москвич-6» также можно сравнить с уже известными россиянам автомобилями, и свой покупатель на нее найдется, уверен Гудков.

— Поскольку это сегмент С, то «Москвич-6» может быть похож по размерам на Hyundai Elantra или Kia Cerato. Думаю, спрос на эту машину будет, хотя все зависит от конечной цены и стимуляции покупателей, которую мы сейчас видим по «Москвичу-3». Например, сегодня «Яндекс» заявил о покупке пяти тысяч автомобилей. Думаю, мы увидим какие-то похожие методы и относительно новой модели, — предположил собеседник «ВМ».

Специалист отметил, что JAC J7, предшественник оригинального автомобиля JAC Sehol A5 (на основе которого выполнен «Москвич-6»), пользуется в России определенным спросом. Конкуренции среди легковых автомобилей практически нет, поэтому JAC J7 часто встречается у водителей такси, отметил Гудков.

По словам Субботина, сотрудничество с китайским брендом позволит дать заводу «Москвич» новую жизнь.

—То, что Сергей Собянин на «Москвич» завел JAC, — это очень правильно. Я бы на его месте поступил точно так же. Нужен был драйвер, чтобы возобновить производство и занять людей работой. На одно рабочее место автосборщика приходится как минимум восемь человек в смежных производствах. И экономисты, и мэр Москвы это прекрасно понимают, — заключил специалист.