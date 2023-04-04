Седаны «Москвич-6» планируют начать продавать во второй половине 2023 года

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Современный автомобиль С-класса «Москвич-6» поступит в продажу во второй половине 2023 года. Машину отличают продуманная эргономика, широкие мультимедийные возможности, просторный багажник. Модель презентовали во вторник, 4 апреля.

Уточняется, что «Москвич-6» подойдет для ежедневных поездок по городу. Автомобилисты оценят выразительный дизайн машины, а также внедренные в нее современные опции.

Длина седана составит 4,78 метра, ширина — 1,82 метра, высота — 1,492 метра, передает официальный сайт мэра Москвы.

В «Москвиче-6» предусмотрена панорамная крыша. Автомобиль оснастят вместительным багажником, цифровой приборной панелью, камерой с обзором на 360 градусов, электроприводом двери багажника.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что таксопарку «Яндекс.Такси» передали первые 50 автомобилей «Москвич-3». Всего с сервисом заключили соглашения на поставку пяти тысяч кроссоверов, две из которых будут оснащены электродвигателем.

В дальнейшем завод «Москвич» станет одним из основных поставщиков автомобилей для такси и каршеринга по всей стране. Уже сейчас на нем собрали семь тысяч машин. До конца города специалисты планируют выпустить 50 тысяч автомобилей.