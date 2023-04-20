Скелет человека обнаружили в здании на Малой Никитской улице в Москве

Фото: СК РФ

Москва, Малая Никитская улица Карта всех событий

В полу реставрируемого здания в центре столицы обнаружили скелет человека. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 20 апреля.

По ее словам, инцидент произошел 19 апреля в здании на Малой Никитской улице. При проведении ремонтных работ в полу обнаружены останки человека. По данному факту СК организовал доследственную проверку.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

На место происшествия прибыли сотрудники ведомства, которые осмотрели здание и допросили очевидцев. В скором времени будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Похожий случай произошел на севере столицы 13 апреля. В квартире жилого дома на Дубнинской улице также обнаружили скелет человека.