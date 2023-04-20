Литературный конкурс «Москва долголетняя» для жителей «серебряного» возраста стартовал в столице

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Газета «Московское долголетие» совместно с Союзом журналистов Москвы объявила литературный конкурс «Москва долголетняя». Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

— Жители старшего поколения обладают огромным багажом знаний, поэтому мы предлагаем поучаствовать в нашем литературном конкурсе и написать рассказы, стихи и повести о городе. В «Московском долголетии» более 14,7 тысячи представителей старшего поколения уже прошли обучение в литературных мастерских, а в центрах московского долголетия действует порядка 100 литературных клубов, — рассказал он.

Лучшие произведения по итогам конкурса будут публиковаться в газете «Московское долголетие» и войдут в сборник «Москва долголетняя». Материалы для участия необходимо направлять на электронную почту mosdolgolet@mail.ru с пометкой «На конкурс!». Жители старшего поколения могут присылать произведения любых жанров — от стихов и рассказов до журналистских статей. Объем материалов — от четырех до десяти тысяч знаков. Работы принимаются до 10 августа.

Также в столице начинается масштабный городской турнир по бильярду с участием центров московского долголетия.