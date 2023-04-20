В центрах московского долголетия пройдет городской турнир по бильярду

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В столице начинается масштабный городской турнир по бильярду с участием центров московского долголетия. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.

— Бильярдный турнир для старшего поколения в масштабах города мы проводим не впервые. В прошлом году в нем приняли участие около 1,5 тысячи москвичей старшего возраста, — сказал он.

По словам главы департамента, бильярд является одним из самых популярных направлений в центрах московского долголетия. Отмечается, что бильярдные столы установлены во всех центрах.

Принять участие в соревнованиях может любой житель Москвы старше 55 лет. Прием заявок продлится до 10 мая. Мероприятие пройдет в три этапа — районный, окружной и городской турнир, передает официальный сайт мэра Москвы.

Свыше 700 человек присоединились к ассоциации клубов центров московского долголетия. Самые инициативные москвичи старшего возраста вместе организуют городские мероприятия и акции в социальных сетях, продумывают сценарии концертных программ и многое другое.