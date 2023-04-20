Вор в парике украл 185 тысяч рублей у посетителя кафе на Арбате

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Москва, улица Арбат Карта всех событий

В кафе в центре столицы мужчина в парике украл у другого посетителя 185 тысяч рублей из рюкзака. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в четверг, 20 апреля.

По данным ведомства, преступление произошло в заведении на улице Арбат. Злоумышленник заметил, что посетитель кафе увлекся беседой со спутницами и не обращает внимания на свой рюкзак. Прикрывшись курткой, мужчина украл сумку потерпевшего и вытащил из нее 185 тысяч рублей, после чего скрылся.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские задержали подозреваемого на улице Дмитрия Рябинкина. Им оказался 34-летний уроженец города Иваново. Оказалось, что во время совершения преступления мужчина был в парике, однако это не помогло ему избежать встречи с правоохранительными органами.

На момент поимки злоумышленник успел потратить похищенные деньги. Теперь он находится под подпиской о невыезде.

Другого подозреваемого в краже задержали сотрудники полиции в Подмосковье. По версии следствия, мужчина совершил серию преступлений, в ходе который вытащил из частных домов имущество на 250 тысяч рублей.