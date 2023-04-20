Двухлетний ребенок закрылся внутри квартиры в Подмосковье, когда мать вышла в магазин

Фото: Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

В Подмосковье двухлетний ребенок закрылся внутри квартиры, когда мать вышла за покупками. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас» в четверг, 20 апреля.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне в подмосковном городе Дубна. В момент, когда местная жительница вышла из квартиры в магазин, ее двухлетний ребенок закрыл входную дверь на внутренний замок. Женщине пришлось вызывать спасателей.

Прибывшие на место сотрудники «Мособлпожспаса» открыли дверь при помощи специального инструмента и вызволили ребенка. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Других детей спасли недавно в Санкт-Петербурге. Машина, в которой находились мужчина и два ребенка, провалилась в яму с кипятком после прорыва трубы горячего водоснабжения. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб вызволили потерпевших. Отцу с ребенком потребовалась госпитализация.