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Приметы и советы

Врач Щепеляев назвал продукты, которые увеличивают риск развития рака

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач Щепеляев назвал продукты, которые увеличивают риск развития рака
Фото: shutterstock

Питание напрямую связано с развитием злокачественных опухолей. Об этом рассказал врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев.

Специалист отметил, что здоровое питание — одна из главных мер по профилактике онкологических заболеваний.

Эксперт пояснил, что грубые продукты питания при длительном употреблении повышают риск развития рака желудка, который начинается с язвенной болезни. При активном употреблении животных жиров повышается риск развития рака молочной железы и рака толстой кишки.

Онколог порекомендовал есть разнообразную пищу каждый день. Также не стоит постоянно включать в рацион острую пищу, это может спровоцировать развитие раковых клеток.

Не стоит постоянно пить и горячие напитки. Если человек постоянно пьет очень горячий чай, то у него повышается риск возникновения рака пищевода и ротовой полости, передает Nation news.

В свою очередь онколог Иван Карасев призвал не игнорировать спастические боли сразу после еды, боль при глотании пищи, особенно если на фоне этих симптомов человек сильно теряет вес. Такое состояние может указывать на развитие онкологии, передает Царьград.

Врач-хирург Джеймс Кинросс ранее заявил, что изменения туалетных привычек могут говорить о развитии рака кишечника.

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