Хирург Кинросс назвал неожиданные признаки рака кишечника

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Изменения туалетных привычек могут говорить о развитии рака кишечника. Об этом заявил врач-хирург Джеймс Кинросс.

По словам врача, более частые походы в туалет или появление жидкого стула могут стать одним из признаков рака кишечника. Если подобные изменения длятся более трех недель, то это тревожный знак, подчеркнул Кинросс.

Еще одним сигналом может стать кровь в стуле. В таком случае, по словам хирурга, нужно незамедлительно обратиться к врачу и сдать анализы. Это позволит узнать причину возникновения недуга.

Кроме того, о возможном развитии рака кишечника могут говорить вздутие и боли в животе после еды, заявил Кинросс в беседе с Mirror.

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