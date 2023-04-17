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Приметы и советы

Лор Зайцев назвал кровотечение из носа одним из симптомов рака

Евгений Силаев
Общество
Лор Зайцев назвал кровотечение из носа одним из симптомов рака
Фото: Pixabay

Кровотечение из носа может оказаться одним из ранних симптомов рака. Об этом рассказал врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

По его словам, кровь из носа может идти по ряду причин. В частности, причиной этого могут быть искривленная носовая перегородка и повышенное давление. При этом частые кровотечения могут сигнализировать о наличии более серьезного заболевания.

— Пациент принимает препараты, которые, как правило, назначают кардиологи после операции на сердце. На этом фоне нос начинает кровить. Кровотечения могут происходить из-за заболеваний крови, в том числе онкологических. Патологии на уровне черепной коробки, головного мозга тоже дают кровотечения, — рассказал Зайцев в беседе с News.ru.

Врач — онколог-хирург Иван Карасев назвал продукты, в которых есть все для борьбы с раком. По его словам, убихинон является общепризнанным «кодом молодости» нашей кожи.

Онколог Евгений Черемушкин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как не допустить развитие рака. По его словам, помимо прочего, здоровый человек должен регулярно посещать терапевта и узких специалистов, а также проходить комплексное УЗИ и рентгенологическое исследование грудной клетки.

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