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Иконы и антиквариат украли из квартиры экс-советника главы Роскосмоса Устименко
Москва, Саввинская набережная Карта всех событий
Неизвестные обокрали квартиру бывшего советника главы Роскосмоса Владимира Устименко в центре Москвы. Об этом стало известно в четверг, 20 апреля.
Из квартиры на Саввинской набережной пропали старинные иконы, золотые монеты, антикварные настольные лампы и люстра. Заметив пропажу, Устименко обратился в полицию. По данному факту проводится проверка.
Как сообщает ТАСС, к преступлению может быть причастна супруга потерпевшего, которая в марте находилась в квартире одна.
Другая кража произошла в кафе в центре Москвы. Мужчина в парике вытащил из рюкзака другого посетителя заведения 185 тысяч рублей.
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