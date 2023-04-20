Иконы и антиквариат украли из квартиры экс-советника главы Роскосмоса Устименко

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Москва, Саввинская набережная Карта всех событий

Неизвестные обокрали квартиру бывшего советника главы Роскосмоса Владимира Устименко в центре Москвы. Об этом стало известно в четверг, 20 апреля.

Из квартиры на Саввинской набережной пропали старинные иконы, золотые монеты, антикварные настольные лампы и люстра. Заметив пропажу, Устименко обратился в полицию. По данному факту проводится проверка.

Как сообщает ТАСС, к преступлению может быть причастна супруга потерпевшего, которая в марте находилась в квартире одна.

Другая кража произошла в кафе в центре Москвы. Мужчина в парике вытащил из рюкзака другого посетителя заведения 185 тысяч рублей.