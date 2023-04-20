Эколог Каюмов оценил последствия сильного пожара в Нижегородской области

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Последствия сильнейшего пожара в промзоне Дзержинска могут оказать влияние на здоровье нижегородцев. Под угрозой Автозаводский, Ленинский и Канавинский районы. Об этом NewsNN рассказал эколог Асхат Каюмов.

По словам эксперта, с подветренной стороны от места возгорания располагается Нижний Новгород. Выбросы могут лететь в сторону города. Эксперт пояснил, что пожар затронул сложные органические вещества — диоксины (группа химически родственных токсичных соединений). В будущем это может оказать негативное влияние на здоровье нижегородцев.

19 апреля в промышленной зоне Дзержинска произошел крупный пожар. Как рассказали в Роспотребнадзоре, он возник на территории ООО «НПК «Астат». Площадь возгорания превысила четыре тысячи квадратных метров. Полностью сгорело одно из предприятий, а на соседнем огонь уничтожил склад готовой продукции, передает Nation news.

Открытое горение ликвидировали на шахте «Распадская» в городе Междуреченске в Кемеровской области. Об этом в среду, 19 апреля, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.