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Открытое горение на шахте в Кузбассе ликвидировали

Евгений Белоусов
Происшествия
Открытое горение на шахте в Кузбассе ликвидировали
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Открытое горение ликвидировали на шахте «Распадская» в городе Междуреченске в Кемеровской области. Об этом в среду, 19 апреля, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

— Открытое горение на шахте ликвидировано, — говорится в Telegram-канале ведомства.

До этого сообщалось, что все горняки шахты вышли на поверхность. Пострадавших при пожаре нет. Прокуратура Кузбасса проводит проверку по факту возгорания, ситуация находится на ее контроле.

Пожар произошел 19 апреля. Первоначально было известно об эвакуации 181 человека.

Еще один пожар произошел в ночь на 13 апреля в здании фермерского рынка в Химках. Он находится на Новокуркинском шоссе, 14а. Уточняется, что загорелось деревянно-щитовое строение площадью пять тысяч квадратных метров, рядом была расположена АЗС.

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