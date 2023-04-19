Все горняки шахты в Кузбассе, где начался пожар, вышли на поверхность

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Все горнорабочие кузбасской шахты «Распадская», в которой начался пожар, вышли на поверхность. Об этом в среду, 19 апреля, сообщили в экстренных службах.

По предварительным данным, пострадавших нет. На момент возгорания в шахте находились 275 человек. Сейчас прокуратура Кузбасса проводит проверку по факту возгорания, ситуация находится на ее контроле, передает РИА Новости.

Пожар, о котором идет речь, произошел 19 апреля. Первоначально было известно об эвакуации 181 человека.

Еще один пожар произошел в ночь на 13 апреля в здании фермерского рынка в Химках. Он находится на Новокуркинском шоссе, 14а. Уточняется, что загорелось деревянно-щитовое строение площадью пять тысяч квадратных метров, рядом была расположена АЗС.