Фермерский рынок загорелся в Химках

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, Новокуркинское шоссе, 14А Карта всех событий

Пожар произошел в здании фермерского рынка в Химках. Об этом в четверг, 13 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Рынок находится на Новокуркинском шоссе, 14а.

Уточняется, что загорелось деревянно-щитовое строение площадью 5000 квадратных метров, рядом расположена АЗС.

— Привлекаемые силы и средства: 5 единиц техники, 20 человек, — рассказал источник «ВМ».

В 04:21 сотрудники МЧС локализовали возгорание на площади 300 квадратных метров.

12 апреля пожар произошел в городском округе Серпухов в нежилом здании, используемом в качестве склада. Здание расположено на улице Пролетарская, дом 134. Площадь горения составила две тысячи квадратных метров.