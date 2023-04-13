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Фермерский рынок загорелся в Химках

Юлия Курганова
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Фермерский рынок загорелся в Химках
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, Новокуркинское шоссе, 14А Карта всех событий

Пожар произошел в здании фермерского рынка в Химках. Об этом в четверг, 13 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Рынок находится на Новокуркинском шоссе, 14а.

Уточняется, что загорелось деревянно-щитовое строение площадью 5000 квадратных метров, рядом расположена АЗС.

— Привлекаемые силы и средства: 5 единиц техники, 20 человек, — рассказал источник «ВМ».

В 04:21 сотрудники МЧС локализовали возгорание на площади 300 квадратных метров.

12 апреля пожар произошел в городском округе Серпухов в нежилом здании, используемом в качестве склада. Здание расположено на улице Пролетарская, дом 134. Площадь горения составила две тысячи квадратных метров.

МЧС Химки рынок Пожары
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