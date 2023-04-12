Крупный пожар произошел в нежилом здании в Серпухове

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Московская область, Серпухов, Пролетарская улица, 134 Карта всех событий

В городском округе Серпухов произошло возгорание в нежилом здании, используемом в качестве скалада. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области в среду, 12 апреля.

— В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Серпухов, улица Пролетарская, дом 134, — говорится в сообщении.

Площадь горения составила две тысячи квадратных метров. На тушение пожара были направлены 58 человек и 18 единиц техники из местных сил. На текущий момент дополнительная информация уточняется, отметили в МЧС.

11 апреля в центре столицы произошло задымление в одноэтажном складском помещении. Инцидент случился на улице Леснорядской около 07:50. На вызов прибыла бригада пожарных. После проверки выяснилось, что в здании произошло короткое замыкание.

Еще один пожар произошел недавно в Подмосковье. Загорелась крыша складского здания № 26а на улице Панфилова в Нахабине. Огонь распространился на площади 1800 квадратных метров. Для ликвидации привлекли 44 человека и 13 единиц техники.